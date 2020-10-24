Солистка группы KAZKA впечатлила роковым образом в красном

Солистка популярной украинской группы KAZKA Александра Зарицкая показала неожиданные кадры со съемок клипа

Как сообщает Politeka со ссылкой на страницу знаменитости в Инстаграм, на кадре певица стоит на сцене с синтезатором в руках. На знаменитости – красный шелковый костюм, подчеркивающий внушительные формы исполнтельницы, волосы девушки распущены.

“Як би мені хотілося припасти тобі до душі 💔🥀 І щоб наш кліп МАЛО припав вам до душі”, – подписала кадр Александра.

Фанаты неоднозначно восприняли этот пост певицы. Некоторые хвалят девушку, другие говорят, что клип им не понравился.

“Впервые нет 🖤🔥😘 Цікавий кліп 👏🏻 Дуже фантастичний кліп Пісня і кліп супер💣🖤🖤 Супер 🔥🔥🔥🔥🔥 дуже класний кліп і пісня ❤️❤️❤️❤️❤️ Мені припав ❤️❤️❤️”, – написали фолловеры.

Ранее мы писали, что Александра Зарицкая показала неожиданные кадры со съемок в роли невесты. В прошлом году украинская группа Kazka презентовала новую песню, а несколько минут назад на своем YouTube-канале презентовала видеоклип на композицию “Мало”.

Тогда группа отметила, что посыл песни довольно прост: “в течение жизни мы высоко взлетаем, глубоко ныряем, ищем смыслы, а все ради того, чтобы сказать важнейшему человеку: “Мне тебя так мало-мало”. Любовь безграничная и всеобъемлющая в новом чувственном треке “Мало”.