Камни с неба: в Киеве упавшие с 15 этажа кирпичи разбили четыре автомобиля

В Киеве на проспекте Героев Сталинграда днем 23 октября произошло ЧП — упавшие с 15 этажа стройматериалы серьезно повредили 4 машины, стоящие во дворе.

Из жильцов дома и прохожих чудом никто не пострадал, говорится в сюжете «5 канала».

Очевидцы рассказали, что сначала услышали громкий звук, а потом увидели, как на машины летят камни.

Владельцы разбитых машин сразу вызвали полицию и написали заявления. Полицейские поднялись в квартиру, из которой летел кирпич, и опросили ремонтников.

По словам правоохранителей, на балконе много кирпича, который не закреплен. В свою очередь, строители рассказали, что оторвалась вентиляционная труба.

Владелец квартиры на место происшествия не приехал, прислал нанятого прораба, который отвечает за ремонт дома.

За кадром мужчина рассказал, что приехал с альпинистом, который должен демонтировать оторвавшуюся вентиляционную трубу и убрать кирпич, который еще может упасть.

Водители же поврежденных автомобилей надеются, что убытки возместит владелец квартиры.

По словам юриста, если понимание найти не удастся, придется выбивать компенсацию через суд.