СМИ показали урны для опроса Зеленского и форму волонтеров

Стало известно какой вид могут иметь урны для всеукраинского опроса президента Владимира Зеленского и форма волонтеров, которые будут его проводить в день местных выборов.

Снимок с соответствующим примером опубликовала «Украинская правда».

На нем видно, что волонтеры будут одеты в специальные белые жилеты с надписью «5 вопросов от президента».

Что касается урны для голосования, то она сделана из картона и опломбирована бумажной лентой.

Кроме того, на ней также будет наклейка с надписью «5 вопросов от президента», как и на жилетах волонтеров.

Отмечается, что интервьюерам запрещено иметь при себе любую агитацию и находиться на территории избирательных участков. Они должны опрашивать граждан после того, как те проголосуют на выборах.

Они будут работать с 8:00 до 20:00, с возможностью 4 раза отойти на перерыв в 15 минут. После этого урны отвезут в место подсчета голосов, неиспользованные бланки будут уничтожены, а на использованных подсчитают голоса и составят по результатам подсчетов протоколы.

Интервьюеры также должны быть в масках и перчатках, которыми их обеспечат организаторы.

Специальных палаток или иных конструкции устанавливать не планируется. В случае непогоды интервьюеры должны зайти под навес или в помещение, однако, по инструкции, не заходить непосредственно на территорию участка.