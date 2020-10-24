Послабити карантин знову не готова жодна з областей

Станом на 24 жовтня ситуація з поширенням COVID-19 не дозволяє послаблювати карантин у всіх областях України.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я.

Так, показниками МОЗ для послаблення карантину не відповідає: Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Кіровоградська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Рівненська, Полтавська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька, Чернігівська області та Київ.

Серед них найвищий показник захворюваності: у Хмельницькій – 351 випадків на 100 тис. населення, в Чернівецькій – 331 та Сумській – 327 областях.

Найнижчий показник захворюваності: в Кіровоградській області – 71, у Вінницькій – 104 і в Херсонській – 122 областях.

У МОЗ також повідомляють, що всього в Україні для пацієнтів з підозрою або підтвердженим коронавірусом зайняті на 61,7% лікарняних ліжок.

У всіх областях, крім Херсонської, завантаженість ліжок вище 50%. Найгірша ситуація із завантаженістю лікарень в Одеській (79,4%) і Запорізькій (76,1) областях.