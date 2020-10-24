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Принц Уильям засмотрелся на витрину с фаст-фудом и стал героем шуток в соцсетях

24.10.2020

Принц Уильям попал на страницы таблоидов и соцсетей после того, как папарацци засняли его смотрящим в окно ресторана быстрого питания, который специализируется на блюдах из курицы. Разумеется, пользователи не могли не пошутить.

На днях герцог Кембриджский прогуливался недалеко от вокзала Ватерлоо в Лондоне. Проходя мимо KFC, внук королевы Елизаветы II решил заглянуть в окно. Конечно, владельцы сети ресторанов не могли упустить эту прекрасную маркетинговую возможность и разместили фото в своих аккаунтах в Twitter.

Фото: twitter.com/KFC_UKI

“Уильям тихо прошептал про себя: “Ох, не могу дождаться, когда стану крылышком” [здесь игра слов – английское wing (крылышко) звучит почти так же, как king (король)”, – говорится в посте. За этим последовало сообщение: “Мне грустно, что я не назвал его “Его Королевское бедро” в основном твите”.

Фолловеры не смогли пройти мимо изображения и принялись шутить: “Он, вероятно, думает: “Хм, вот что едят обычные люди”, “Выходи за того, кто будет смотреть на тебя так же, как принц Уильям на жареную курочку”, “Бедный парень, наверное, никогда не пробовал KFC, он наверняка вырос на деликатесах от королевского шеф-повара”.

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