«Шахтер» сенсационно потерял очки в УПЛ

Донецкий «Шахтер» в матче 7-го тура чемпионата Украины по футболу в Премьер-лиге сенсационно сыграл вничью с полтавской «Ворсклой».
Встреча в Киеве на стадионе им. Банникова завершилась со счетом 1:1.
До игры букмекеры называли дончан абсолютными фаворитами. На победу «Шахтера» коэффициент был 1,3, в то время как на ничью 5,5, а на победу полтавчан 10,0.
Поединок начался шокирующе для номинальных хозяев поля. Уже на 7-й минуте Бондарь неубедительно сыграл в защите, Кулач первым добежал до мяча и со средней дистанции спокойно переиграл Трубина.