Королева Матильда вразила елегантністю в пудровому костюмі (фото)

Монарші представники постійно демонструють стильні образи, що чудово підходять для холодної осені. Бельгійська королева Матильда показала елегантний образ у пудровому стильному костюмі.

Бельгійська королева Матильда не залишається осторонь модних трендів та відтворює їх на різноманітних світських заходах. Перегляньте новий жіночний аутфіт королеви на 24 каналі.

Бельгійська королева сьогодні відвідала музей сучасного мистецтва Memling Now: Hans Memling, що розташований в місті Брюгге. Туди вона прибула задля того, щоб підтримати культурну сферу, яка зазнала кризи під час пандемії коронавірусу.

Образ королеви Матильди

Бельгійська королева постала в елегантному пудровому костюмі: широких штанах зі стрілками та вкороченому піджаку. Тонку талію королеви Матильди підкреслював широкий пояс. Стильний одяг вона поєднала з бежевими туфлями на підборах та з гострим носком.

Королева Матильда лаконічно вклала волосся та зробила нюдовий макіяж. Трендовий аутфіт вона доповнила золотистим годинником, сережками та браслетом на руці. Також Її Величність зав’язала на шию шарф і підібрала маску в тон до нього. Варто зазначити, що нещодавно й Іванка Трамп постала в схожому образі в ніжно-рожевому костюмі.



Королева Матильда / Getty Images