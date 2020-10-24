Мэр Киева Виталий Кличко заразился коронавирусом

Виталий Кличко сообщил, что инфицирован коронавирусом. Мэр Киева получил положительный результат теста.

Об этом Кличко написал на своей странице в Facebook.

«Друзья! Коронавирус подкрался в самый неподходящий момент. Сегодня получил положительный результат теста», — написал он.

Кличко отметил, что старался беречься, но работа городского головы во время пандемии предполагает постоянный риск.

«Общение с людьми, проверка больниц. В частности, регулярно бывал и в инфекционных отделениях, где лечат больных COVID-19. Пытался беречься. Учитывая специфику работы, регулярно делал тесты. Сегодняшний, к сожалению, неутешительный. Чувствую себя хорошо. Но должен пойти на самоизоляцию. Работать из дома», — добавил Кличко.

Также мэр вновь призвал граждан не пренебрегать правилами и не игнорировать угрозу пандемии.