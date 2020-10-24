Правозахисники повідомили про 9 затриманих на “жіночому” марші в Мінську

У Мінську в суботу, 24 жовтня, в ході “жіночого” маршу відбулися затримання.

Силовики затримали як мінімум 9 дівчат, які ходили під біло-червоно-білими парасолями. Про це повідомили у правозахисній організації “Вясна”.

“Жіночий” марш завершився в Мінську о 14:00. Колона дівчат з біло-червоно-білими прапорами і парасолями пройшлися до площі Симона Болівара. За інформацією білоруських ЗМІ, в акції взяли участь близько 200 осіб.

Дівчата йшли колоною і скандували “Страйк” і “Один за всіх – і всі за одного”. Силовики затримували тих, хто був поза колони. Як мінімум чотирьох учасниць маршу затримали поблизу площі Перемоги.