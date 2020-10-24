Андрей Шевченко назвал расширенный состав сборной Украины по футболу

Тренер украинской сборной по футболу Андрей Шевченко опубликовал список футболистов национальной команды, которые будут готовиться к ноябрьским матчам.

Об этом сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола (УАФ).

В списке, который сократился к началу сбора, оказались 32 игрока включая одного дебютанта — защитника донецкого «Шахтера» Виктора Корниенко. Кроме того, появились футболисты, которые перенесли коронавирусную инфекцию.

Состав сборной Украины по футболу:

вратари — Андрей Пятов («Шахтер»), Георгий Бущан («Динамо»), Андрей Лунин («Реал», Испания)

— Андрей Пятов («Шахтер»), Георгий Бущан («Динамо»), Андрей Лунин («Реал», Испания) защитники — Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Валерий Бондарь, Виктор Корниенко (все — «Шахтер»), Виталий Миколенко, Илья Забарный, Денис Попов, Александр Караваев, Александр Тимчик (все — «Динамо»), Евгений Чеберко (ЛАСК, Австрия) Ефим Конопля («Десна»), Эдуард Соболь («Брюгге», Бельгия), Богдан Михайличенко («Андерлехт», Бельгия);

— Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Валерий Бондарь, Виктор Корниенко (все — «Шахтер»), Виталий Миколенко, Илья Забарный, Денис Попов, Александр Караваев, Александр Тимчик (все — «Динамо»), Евгений Чеберко (ЛАСК, Австрия) Ефим Конопля («Десна»), Эдуард Соболь («Брюгге», Бельгия), Богдан Михайличенко («Андерлехт», Бельгия); полузащитники — Тарас Степаненко, Виктор Коваленко, Марлос (все — «Шахтер»), Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Виктор Цыганков (все — «Динамо»), Евгений Макаренко («Кортрейк», Бельгия), Игорь Харатин, Александр Зубков (оба — «Ференцварош», Венгрия), Руслан Малиновский («Аталанта», Италия), Александр Зинченко («Манчестер Сити»), Евгений Шахов (АЕК, Греция), Андрей Ярмоленко («Вест Хэм», Англия);

— Тарас Степаненко, Виктор Коваленко, Марлос (все — «Шахтер»), Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Виктор Цыганков (все — «Динамо»), Евгений Макаренко («Кортрейк», Бельгия), Игорь Харатин, Александр Зубков (оба — «Ференцварош», Венгрия), Руслан Малиновский («Аталанта», Италия), Александр Зинченко («Манчестер Сити»), Евгений Шахов (АЕК, Греция), Андрей Ярмоленко («Вест Хэм», Англия); нападающие — Роман Яремчук («Гент», Бельгия), Жуниор Мораес («Шахтер»), Владислав Супряга («Динамо»).

11 ноября команда «сине-желтых» встретится в товарищеском матче с Польшей в Хожуве, 14-го в Лейпциге в Лиге наций сыграют с Германией, а 17-го в Люцерне — со Швейцарией.