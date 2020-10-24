Польшу полностью внесли в «красную зону»: как будут бороться с COVID-19

В субботу, 24 октября, вся территория Польши была официально признана «красной зоной» в связи с распространением коронавируса.

Как передает «Польское радио», премьер-министр государства Матеуш Моравецкий накануне пояснил, что жесткие карантинные меры должны принести результаты за 10-14 дней. В противном случае будут введены дополнительные ограничения, в том числе может быть поднят вопрос о закрытии границ.

Так, для поляков будут закрыты кафе, бары и рестораны, но заведения смогут работать в формате «навынос». Также запрещено собираться в компаниях более пяти человек, если речь идет не о членах одной семьи. А школьников, которые учатся в 4-8 классах, перевели на дистанционное обучение.

Моравецкий отметил, что в Польше для пациентов с COVID-19 остались доступными около 40% коек в больницах с аппаратами искусственной вентиляции легких.

Минздрав Польши сообщил, что за минувшие сутки в стране зафиксировали 13 628 случаев коронавируса. С начала эпидемии заболели более 240 тысяч человек, а умерли свыше 4300.





