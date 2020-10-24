В Херсоне хулиганы с ножом и дубинкой ранили ребенка и его отца за сделанное замечание

В Херсоне двое нетрезвых хулиганов ранили мужчину и его несовершеннолетнего сына.

Как сообщают «Факты» со ссылкой на областной главк полиции, ЧП произошло в Днепровском районе города, информирует UAINFO.org.

Двое пьяных в результате конфликта с несовершеннолетними детьми ранили одного из мальчиков и отца, который вступился за сына.

На месте происшествия полицейские установили, что компания мужчин, отдыхавшая со спиртным у одного из жилых домов, вела себя вызывающе. А несовершеннолетние, игравшие рядом на детской площадке, сделали им замечание.

Мужчины отреагировали агрессивно и в результате конфликта одного из детей ранили ножом. На помощь подоспел отец раненого ребенка, которого один из хулиганов ударил телескопической дубинкой по голове.

Полицейские установили личности подозреваемых. Это 34-летний и 30-летний жители Херсона, один из них ранее судимый за нанесение телесных повреждений. У мужчин изъяли холодное оружие и специальное приспособление для нанесения телесных повреждений.

Пострадавшим отцу и сыну сразу была оказана медицинская помощь, сейчас их состояние удовлетворительное.

Открытое уголовное производство по статье «Хулиганство». Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет.