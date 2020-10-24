В окупованому Криму воду хочуть качати з озера, де зберігають відходи

Штучне озеро біля гори Гасфорта окупаційна влада Криму може використовувати в якості резервного джерела водопостачання Севастополя.

Як пише видання «Крим.Реаліі», водойма ще з 1977 року виконував функцію сховища відходів від добування флюсових вапняків Балаклавського рудоуправління, повідомляє UAINFO.org.

Цікаво, що ще в 2014 році окупанти перекидали воду звідси в обміліле Чорноріченське водосховище.

В даний момент озеро і найближчу територію до нього орендує громадська організація байкерів «Нічні вовки». Щороку байкери організовують тут байк-шоу, а підзаробляють вони парком розваг і платною риболовлею на озері.

Повний обсяг водойми становить 2450 тисяч куб/м, площа водного дзеркала — 35 гектарів, довжина — 900 метрів, максимальна ширина — 500 метрів, максимальна глибина — 14 метрів.