В Минске задержали сотрудников телеканала Sky news: среди них гражданка Британии

Сотрудников телеканала Sky news задержали в субботу в Минске.

Об этом сообщает Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ), – передает Интерфакс.

“В Минске задержана съемочная группа телеканала Sky news: гражданка Великобритании Даяна Магней, а также местные коллеги Анастасия Леонова и Вадим Нечаев”, – говорится в сообщении БАЖ в официальном Telegram-канале. “Гражданка Великобритании имеет аккредитацию МИД (МИД Беларуси – ИФ)”, – отметили в ассоциации. “Журналистов задержали на улице Якуба Коласа, сейчас они находятся в Советским РУВД (Минска – ИФ)”, – уточнили в БАЖ.

Спустя некоторое время, там сообщили, что журналистов Sky news отпустили из РУВД. “Видеокамеру не отдали, ее отправляют на экспертизу”, – рассказали в ассоциации. Вместе с тем, добавили в БАЖ, “в Советском РУВД остался водитель, который помогал съемочной группе”.

“Он остается задержанным”, – говорится в сообщении.