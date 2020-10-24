США рекомендует своим гражданам покинуть Беларусь или запасаться едой

В посольстве Беларуси призвали американцев покинуть страну или делать запасы еды. Об этом сообщается на сайте посольства.

В посольстве рассказали, что такое заявление связано с возможностью эскалации насилия после окончания ультиматума Светланы Тихановской.

При этом гражданам США, которые находятся в Беларуси, рекомендуется запастись водой и едой на три дня, а также рассмотреть возможность покинуть страну.

Отмечается, что с 25 октября в стране могут в горячей форме продолжиться протесты, забастовки и блокирования движения.

Также американцам советуют избегать массовых собраний, следить за новостями Беларуси, иметь запас наличных денег, медикаментов и всего необходимого, носить с собой удостоверяющие личность и гражданство документы.