Повідомлятиме про ями та перешкоди: Укравтодор запустив спеціальний сервіс для водіїв

Розробили спеціальний геокалькулятор, який сповіщатиме також на яких ділянках доріг проводять ремонтні роботи.

Державне агентство автомобільних доріг України спільно з Міністерством цифрової трансформації розробили геокалькулятор, який сповіщатиме автомобілістів про ремонтні роботи, та через який можна буде повідомляти про ями та перешкоди на автошляхах. Про це повідомляють У Службі автомобільних доріг України, пише ІА АСС.

«До появи геокалькулятора, визначити, де саме на дорозі розташована та чи інша дорожня споруда чи, наприклад, точка км 89+304 без спеціальних знань було доволі складно. Тепер все відбувається автоматично – і ви можете відстежувати розташування лінійних прив’язок через картографічні сервіси (на кшталт GoogleMaps), маючи геопросторові координати», – йдеться у повідомленні.