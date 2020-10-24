В Кабмине назвали главную проблему с коронавирусом на сегодня

Министр Кабинета министров Олег Немчинов оценил вероятность введения жесткого карантина из-за коронавируса.

Как подчеркнул он в эфире телеканала Украина 24, такой сценарий можно предотвратить при условии четкого соблюдения эпидемиологических требований.

Министр уточнил, что ситуация зависит от того количества койко-мест, которое вводится в эксплуатацию.

«У нас критически ограничено наличие врачей, но вы знаете о поручении премьер-министра о внегоспитальных территориях. Думаю, что нам надо избежать локдауна, и не совсем корректно говорить, что у нас все так плохо», — сказал Немчинов.

В свою очередь руководитель Штаба по ликвидации чрезвычайной ситуации, связанной с коронавирусом, Роман Родина добавил, что Украина может избежать локдауна.

«С эпидемиологической точки зрения, прежде всего нужно соблюдение требований, они у нас четко прописаны, у нас есть красные зоны. Сегодня мы установили новые зоны, кстати, 17% админтерритории Украины в красных зонах. И там четко прописано, что если мы будем соблюдать, у нас не будет локдауна. Было озвучено – 15 тыс. (случаев в сутки – ред.), это та критическая цифра, когда система здравоохранения еще способна справляться», — добавил Родина.