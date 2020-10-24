«Прозреют все»: главный инфекционист Украины рассказала о пике заболеваемости COVID-19

Главный врач-инфекционист Украины Ольга Голубовская заявила, что через год весь мир станет совершенно другим. Она считает, что многие переоценят то, что имеют, некоторые люди делают это уже сегодня.

Об этом Ольга Голубовская рассказала журналистам одного из украинских изданий.

По словам Ольги Голубовской, если украинцы и дальше будут беспечно относиться к противоэпидемическим мерам, это может привести к катастрофическим последствиям. Она напомнила, что в большинстве европейских стран действуют самые жесткие ограничения, а также введены максимальные штрафы.

«Люди должны понимать, что некому будет оказывать помощь. Мы на грани коллапса. Это абсолютный факт, особенно те зоны, которые сейчас «красные». Мы даже в самый тяжелый сезон не вступили. С ноября по январь будут пики такие, что я думаю, все прозреют мгновенно», — прогнозируєт специалист.

Также она подчеркнула, что в вопросах противодействия таким заболеваниям не должно быть никакого личного мнения. Если украинцы продолжат игнорировать карантин, нас ждут глобальные последствия пандемии.

Также стоит напомнить нашим читателям, что в Украине уже несколько дней подряд наблюдаются антирекорды по новым выявленным случаям коронавируса. Только за пятницу, 24 октября, медиками было зафиксировано 7014 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией covid-19.