При переходе на летнее и зимнее время Украина будет ориентироваться на ЕС, – Минэкономики

Украина примет решение о переходе на зимнее и летнее время или отказа от такой практики в зависимости от аналогичного решения Евросоюза, что покажет целесообразность перевода времени.

В этом году украинцам все же придется переводить часы на час раньше в ночь на 25 октября.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

“Минэкономики осуществляет мониторинг инициатив Европейской Комиссии по изменению порядка исчисления времени в ЕС. В случае принятия на законодательном уровне в ЕС решения об отмене перевода часов и с целью гармонизации нашего законодательства к ЕС, будет предложено Кабинету Министров рассмотреть возможность соответствующих изменений в законодательстве Украины”, – указано в сообщении.

Отметим, накануне Еврокомиссия предложила странам Европы определить целесообразность перехода на летнее и зимнее время и дать окончательное решение к апрелю 2021 года. В случае отмены существующей практики необходимо будет решить, на каком времени остаться. От этого зависит и исход ситуации в Украине.