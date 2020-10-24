Хаски спародировал звук пылесоса и стал звездой Сети

Хаски — очень красивые, эмоциональные и смешные собаки, которые обладают кучей скрытых талантов, о которых мы даже не подозреваем. В этом убедился хозяин песеля по кличке Кай: оказалось, что питомец умеет воспроизводить звук пылесоса. И делает хаски это так идеально, что не отличишь от оригинала.
Ролик с талантливым пародистом набрал более 2,4 миллиона просмотров и 240 тысяч лайков в TikTok.
Комментаторы остались в восторге от способностей Кая, однако все же поинтересовались, как к подобному относятся соседи.
Браво, у меня такой пылесос был в детстве, «Ракетой» назывался. Ностальгия…
Да-да, или «Тайфун».
Ого, а как же соседи? Не хотелось бы мне слушать каждый день звуки пылесосов.
Блин, я закрыла глаза, и это реально очень похоже на звук пылесоса.
Ааххах, такой он у вас смешной! Талантище!