Хаски спародировал звук пылесоса и стал звездой Сети

Хаски — очень красивые, эмоциональные и смешные собаки, которые обладают кучей скрытых талантов, о которых мы даже не подозреваем. В этом убедился хозяин песеля по кличке Кай: оказалось, что питомец умеет воспроизводить звук пылесоса. И делает хаски это так идеально, что не отличишь от оригинала.

Ролик с талантливым пародистом набрал более 2,4 миллиона просмотров и 240 тысяч лайков в TikTok.

Комментаторы остались в восторге от способностей Кая, однако все же поинтересовались, как к подобному относятся соседи.

Браво, у меня такой пылесос был в детстве, «Ракетой» назывался. Ностальгия…

Да-да, или «Тайфун».

Ого, а как же соседи? Не хотелось бы мне слушать каждый день звуки пылесосов.

Блин, я закрыла глаза, и это реально очень похоже на звук пылесоса.

Ааххах, такой он у вас смешной! Талантище!