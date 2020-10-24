СБУ на заметку: «Джин» нардепа от ОПЗЖ Дмитрия Исаенко обирает одесских строителей

Как известно, 21 октября Служба безопасности Украины провела более 50 обысков в госучреждениях и офисах, связанных с незаконной выдачей разрешений и сертификатов готовности ввода объектов в эксплуатацию строительным компаниям.

Оперативниками и следователями спецслужбы было установлено, что в организованную преступную группу входили бывшие и действующие чиновники ГАСИ и должностные лица других органов государственной власти, среди которых, в первую очередь, стоит выделить действующего народного депутата от ОПЗЖ Дмитрия Исаенко.

Бывший заместитель министра регионального развития, а ныне депутат Верховной рады от ОПЗЖ Дмитрий Исаенко помогает «решать» проблемы одесских застройщиков через своего представителя по кличке «Джин». Об этом нашему изданию сообщил источник в Одесском городском совете.

По его словам, «Джин» – 51-летний уроженец Батуми Сергей Джинчарадзе (на главном фото – ред.), который везде представляется девичьей фамилией матери Красноруцкий. Источник отметил, что Исаенко познакомился с «Джином» во время работы последнего в Министерстве обороны в девяностых годах прошлого века. В частности Красноруцкий поставлял для армейских строек необходимые материалы и оборудование.

«Джинчарадзе – глаза и уши Исаенко в Одесской области, а также посредник при заключении сделок с застройщиками. Сама система достаточно проста. У бывшего замминистра в ГАСИ (Государственная архитектурно-строительная инспекция Украины) есть свои люди, которые обеспечивают выдачу разрешительных документов. «Джин» – типичный «решала», который предлагает строителям свои услуги по быстрому их оформлению за определенную плату. Стоимость колеблется от пяти до пятнадцати долларов за квадратный метр. В основном, он «работает» только с крупными застройщиками. Соответственно, доход от каждой сделки может достигать до 200 тысяч долларов», – пояснил он. Суммы, которые проходят через таких как Красноруцкий «решал», исчисляются семизначными цифрами.

По его данным, для несговорчивых строителей действует иная схема – к бюрократической волоките добавляются проверки ГАСИ, мораторий на проведение которых обходят достаточно простым способом.

«Проверки запрещены, но их можно проводить в рамках уголовного производства, которое открывается с помощью подкупленных сотрудников правоохранительных органов по фиктивному заявлению. После «проверки» застройщиков ставят перед фактом или плати, или получай штрафные санкции. Подобные «меры воздействия» на несговорчивых застройщиков носят системный характер, когда следователь открывает уголовное производство по факту самоуправства, мотивируя это тем, что застройщик представил недостоверные документы», – добавил источник.

По его данным, таким «бизнесом» Красноруцкий-Джинчарадзе занимается, как минимум, последние восемь лет. Все сделки обсуждаются лично с Дмитрием Исаенко, который и является одним из ярчайших представителей так называемой «строительной мафии». Связь этих двух «решал» в полной мере подтверждает и социальная сеть Facebook, где Красноруцкий и Исаенко состоят в друзьях и неустанно «лайкают» посты и фотографии друг друга.

Со слов нашего источника, незаконная деятельность двух друзей поставлена на поток, а количество выданных ими разрешений и сертификатов исчисляется сотнями и несет потенциальную угрозу для жизни и здоровья населения.

“ОРД”