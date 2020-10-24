В Киеве на глазах у полицейских загорелся автомобиль

В Киеве во время движения загорелся автомобиль — помощь испуганным владельцам машины оперативно предоставили полицейские, проезжавшие рядом.

Об этом говорится в сообщении на странице «Киев Оперативный» в Facebook.

Патрульные инспекторы Александр Пилипчук и Владимир Скоба двигались по бульвару Тараса Шевченко, когда заметили автомобиль ВАЗ, из-под капота которого шел густой дым.

Патрульные немедленно остановились, чтобы оказать помощь пострадавшим и потушить пламя.

«Быстрыми и слаженными действиями инспекторов пожар удалось ликвидировать», — сообщили в сети.