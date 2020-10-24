Менеджер Хабиба оказался в больнице с коронавирусом перед самым боем с Гейджи

Менеджер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз был госпитализирован с положительным тестом на коронавирус.

Об этом Абдель-Азиз сообщил на своей странице в Instagram.

«Внимание, друзья и коллеги, у меня был диагностирован COVID-19 на этой неделе и я восстанавливаюсь в больнице. Я хочу предупредить вас, чтобы любой, кто контактировал со мной или с моим окружением, мог принять меры предосторожности», — указано в сообщении.

Не сообщается, был ли в ближайшее время личный контакт Хабиба с менеджером, ведь сегодня, 24 октября, должен состояться бой Нурмагомедова с американцем Джастином Гейджи. Однако известно, что бойцы регулярно сдают тест на коронавирус и это первый зараженный в окружении Хабиба, не считая его отца, который этим летом скончался от осложнений заболевания.