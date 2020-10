Ученые выяснили, как легкие наркотики могут стимулировать переход на тяжелые

Употребление действующих веществ конопли (каннабиноидов) в подростковом возрасте увеличивает чувствительность мозга крыс к кокаину. Также каннабиоиды вызывают биохимические изменения в мозге, из-за чего может сформироваться наркозависимость.

К таким выводам пришла международная группа ученых из США, Италии и Швеции, выводы которых опубликованы в издании Proceedings of the National Academy of Sciences.

Считается, что употребление «легких» наркотиков в юности повышает риск перехода на более «тяжелые» препараты и развития наркотической зависимости в дальнейшем. Эта гипотеза получила название «теории входных ворот» и получила немало подтверждений. Однако точно было не известно, влияют ли на такую закономерность социальные факторы или биохимические изменения в мозге.

Международная команда ученых выяснила, что воздействие синтетического аналога каннабиоидов на крыс-подростков в возрасте 38-60 дней вызывает молекулярные изменения в префронтальной коре мозга и повышает чувствительность к кокаину. При этом у взрослых животных не наблюдалось ни увеличения чувствительности, ни соответствующих изменений в мозге.

В эксперименте крысам вводили в течение 11 дней увеличивающиеся дозы каннабиоида, а затем после перерыва вводили кокаин. После этого у животных регистрировали психомоторное возбуждение: они начинали бегать по клетке. Оказалось, что предварительное употребление каннабиноида значимо усиливает это возбуждение у молодых животных по сравнению с группой, которая до кокаина ничего не пробовала. После эксперимента у животных доставали мозг и анализировали изменения в нем.

Наиболее существенные молекулярные изменения исследователи обнаружили в префронтальной коре.