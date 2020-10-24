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В Одессе задержали квартет израильтян с центнером кокаина из Перу

25.10.2020

Сегодня, 24 октября, государственная пограничная служба Украины задержала четырех граждан Израиля. При них обнаружили около 120 кг кокаина,  доставку которого они организовали из Перу в Одесский морской торговый порт.

Об этом сообщает пресс-служба государственной пограничной службы Украины.

«Четырех граждан Израиля с около 120 кг кокаина межведомственная группа задержала в одном из складских помещений Одессы. Правоохранители установили, что задержанные иностранцы причастны к контрабанде наркотиков, которые доставляли из Перу в Украину в контейнере через Одесский морской торговый порт», —  сообщают пограничники.

Также в сообщении отметили, что для того чтобы выйти на преступников, которые обеспечивали функционирование канала контрабанды кокаина, правоохранители осуществили заблаговременный комплекс необходимых действий.

Следственно-оперативные мероприятия проходили в рамках уголовного производства по ст.305 (Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров или фальсифицированных лекарственных средств) УК Украины. На данный момент следственные мероприятия продолжаются.

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