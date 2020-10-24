Peugeot відродить культову модель

Компанія Peugeot відреставрує культову спортивну модель 205 GTi на честь 210-річчя марки. Цим займеться реставраційний підрозділ марки.

Компанія вже знайшла і викупила відповідний для реставрації екземпляр, але жодних подробиць про минуле автомобіля не розкриває.

Нагадаємо, що модель 205 GTi виробляли з 1983 по 1992 роки. Спочатку машина оснащувалася 1,6-літровим мотором, який видавав 105-117 к.с., а пізніше 1,9-літровим агрегатом XU9JA потужністю 122-128 «коней». Усі двигуни працювали в тандемі з 5-швидкісною МКПП.

За матеріалами MMR