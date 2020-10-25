У США вчені розробили багаторазову захисну маску з підігрівом, яка здатна знищувати коронавіруси

Вчені Массачусетського інституту технологій розробили маску багаторазового використання з нагрітою мідною сіткою, що, на їхню думку, здатна деактивувати коронавірус у повітрі. Така маска містить мідну сітку, яка нагрівається.

Коли людина вдихає і видихає, повітря багато разів проходить через сітку, яка уповільнює і деактивує частинки вірусу завдяки при високій температурі, — передає Громадське.

За словами дослідників, така розробка може бути корисною для лікарів, а також пересічних людей, яким важко дотримуватися соціальної дистанції, наприклад, у переповненому автобусі. «Це абсолютно нова концепція маски, що не блокує вірус.

Вона пропускає його через сітку, але уповільнює та деактивує», — сказав Майкл Страно, професор хімічної інженерії з Массачусетського технологічного інституту.

Він заявив, що ця маска дозволить «дихати медично стерильним повітрям». Дослідники нині почали створювати прототип і сподіваються незабаром приступити до випробувань.