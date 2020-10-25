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Шкиряка затроллили за селфи в обтягивающих лосинах

25.10.2020

Советник главы МВД Зорян Шкиряк решил провести «день тишины» перед местными выборами в спортзале и опубликовал в своем Facebook фото в обтягивающих спортивных лосинах.

Снимок моментально собрал множество реакций: сотни лайков и десятки комментариев.

Среди комментаторов были и украинские политики – они и решили потроллить правоохранителя.

В частности, бывший глава Министерства энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик «оценил» лосины Шкиряка.

  • «Сегодня тренировки ног, судя по экипировке?» — написал он.
  • «Нет. Просто у меня прооперированы оба мениска, я всегда надеваю бандаж, к сожалению», – ответил Шкиряк.

 

Не промолчал и народный депутат Николай Тищенко.

  • «Зорик, нескромные лосины», – отметил он.
  • «У кого что болит. Главное, чтобы у тебя все было по-скромному, а я со своей спортивной одеждой уже как-то сам разберусь», – ответил Шкиряк.

Отметим, что немало людей поддержали Шкиряка в комментариях и выступили в его защиту.

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