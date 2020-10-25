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Президент Турции предрек скорый конец странам Европы, страдающим исламофобией

25.10.2020

Сегодня, 24 октября, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что продолжая нападать на мусульман, страны Европы приближают свой конец.

Такое заявление лидер Турции сделала во время своего выступления в городе Кайсери, трансляция которого велась в Twitter президента.

Эрдоган отметил, что нападения на права исповедующих ислам, указывают о переходе «европейского фашизма» к новой стадии. И если страны Европы не избавятся от «исламофобии» как можно скорее, то они могут разрушится изнутри.

«Европа готовит свой собственный конец фронтом, который она открыла против мусульман», — заявил президент Турции.

«Если европейские страны хотят сохранить свои позиции в политически и экономически реструктурированной глобальной системе, они должны избавиться от болезни исламофобии внутри своего тела. В противном случае эта болезнь обрушится на всю Европу, от Франции до Германии», написал Эрдоган.

 

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