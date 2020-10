Ким Кардашьян рассказала 40 малоизвестных фактов о себе

Даже те, кто смотрел реалити-шоу Keeping Up With the Kardashians с самого первого сезона, не знает о Ким Кардашьян многого.

Журналисты издания E! Online взяли на себя миссию познакомить поклонников еще ближе со знаменитостью – хотя, казалось бы, куда ближе – и попросили Ким написать 40 фактов о себе, которые еще никто не знает.

Сделать это Ким оказалось несложно: она вспомнила свое детское прозвище, описала свое утро и идеальный выходной, призналась, что больше всего в ней раздражает Канье Уэста, и рассказала еще много всего.

1. Если бы я была супергероем, я бы предпочла стать Суперженщиной, потому что она правит миром.

2. Лучший подарок, который я когда-либо получала, – картина итальянского художника Лучо Фонтаны.

3. В детстве моим прозвищем было слово Jouge. Мы понятия не имеем, откуда оно взялось, но папа всегда меня так называл.

4. Каждый день я просыпаюсь в 5:49, чищу зубы, умываю лицо, переодеваюсь в спортивную одежду и в 6:00 начинаю тренировку.

5. Мой первый поцелуй был с мальчиком по имени Джерард. Это был быстрый чмок на детской площадке в школе.

6. Если бы я оказалась на острове, мне были бы нужны лишь моя семья и телефон.

7. Стыдно признаться, но я люблю смотреть телешоу Catfish и Hoarders.

8. Мои главные учителя сейчас – Эрин Хэней и Джессика Джексон. Ежедневно я получаю советы по юриспруденции от этих первоклассных адвокатов.

9. В школе мне нравилось изучать психологию.

10. Последняя вещь, которую я приобрела онлайн – ортопедическая подушка для спины. У меня постоянно болит спина.

11. Мое любимое ругательство? Чертов неудачник.

12. Я должна была появиться в реалити-шоу I’m a Rich Kid, Get Me Out of Here! Но меня забраковали до начала съемок. Я была очень расстроена, но потом случилось KUWTK.

13. Последнее, что я смотрела на YouTube, были видео блогера Azzyland. Мы смотрели их с дочерью Норт.

14. Мой любимый учитель – миссис Купер. Она лучший учитель для дошкольников и в частности – для моих детей.

15. Эмодзи, которое я использую чаще всего, – золотые звездочки.

16. Когда я учусь, я пью текилу, разбавленную лимонадом.

17. Если бы я могла загадать три желания, я бы пожелала для себя и моей семьи здоровья, счастья и мира во всем мире.

18. Знаменитость, которой я больше всего очарована, – Шер. Она такая красивая!

19. Если бы мне нужно было оставить при себе только три вещи, это были бы телефон, блеск для губ и солнечные очки маска.

20. Мой идеальный выходной – когда я провожу время с друзьями, когда мне делают массаж и уход за лицом и когда я просто валяюсь в кровати.

21. Последнее, что я гуглила, были фотографии сада.

22. У меня ни разу не было периода, когда бы я выглядела так себе. Лол

23. Еда, которая мне не нравится больше всего, – оливки и горчица.

24. Моя любимая героиня в сериале “Золотые девочки” – Бланше.

25. Наибольшее влияние на мою жизнь оказала смерть отца. Она научила меня любить по-настоящему, ведь я поняла, что ничто не вечно.

26. Больше всего я горжусь своими бизнес-проектами, которые я построила сама.

27. Ненавижу караоке.

28. Первое, что я делаю, когда прихожу домой, переодеваюсь в комфортную одежду и снимаю все украшения.

29. Я бы хотела, чтобы меня запомнили из-за моей доброты.

30. Однажды в колледже я списала эссе.

31. Я бы хотела научиться играть на фортепиано.

32. Ужины в ресторанах – то, по чему я больше всего скучаю из “доковидной” жизни.

33. Больше всего Канье раздражает то количество макияжа, которое я наношу.

34. Если у меня есть свободное время, мое любимое занятие – писать что-то кому-то.

35. Мой скрытый талант – я могу по запаху понять, что у человека кариес.

36. У меня нет времени, которое я могла бы потратить на заклятых врагов.

37. Я не могу жить без своих детей.

38. Было несколько вещей, которые я хотела сделать, но боялась, и в итоге я сделала их все.

39. Мое любимое лакомство – мороженое.

40. TikTok заставляет меня чувствовать себя старой.