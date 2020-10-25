Самые массовые боевые самолеты, которые стоят на вооружении многих стран мира (фото)

Несмотря на то, что военно-промышленный комплекс активно и непрерывно развивается во всех уголках планеты, отдельные виды боевой техники могут стоять на вооружении разных стран мира десятилетиями, в также в огромных количествах. Причины могут быть самыми разными: от удовлетворительных технических характеристик или простоты производства до удобства эксплуатации или опыта эксплуатации в условиях полноценных боевых действий. Этой тенденции подвержена и военная авиация. Вашему вниманию «пятёрка» самых массовых боевых самолетов, которые на сегодняшний день стоят на вооружении армий мира.

1.

F-5 Freedom Fighter F-5 Freedom Fighter представляет собой двухдвигательный сверхзвуковой боевой самолет, основной задачей которого являются атаки по наземным целям. Две модификации — истребитель F-5A, а также учебно-тренировочный самолет F-5B — являются частью американской Программы военной помощи. Поэтому именно F-5 Freedom Fighter активно поставляется как современный недорогой боевой самолет на вооружение европейских и азиатских стран, являющихся союзниками США.

2.

Су-24 Су-24 по праву можно назвать легендарным самолетом, разработанным в Советском Союзе. Эта сверхзвуковая машина представляет собой фронтовой бомбардировщик, способный успешно выполнять боевые задания при любых погодных условиях. Кроме того, Су-24 являлся первым в Советском Союзе самолетом с интегрированной цифровой системой навигации и атаки. На сегодняшний день бомбардировщик продолжает стоять на вооружении Военно-воздушных сил Российской Федерации, Сирии, Украины, Азербайджана, а также нескольких стран, которые заключали с СССР контракты на экспорт.

3.

Chengdu J-7 Тот случай, когда реплика оказалась не хуже оригинала. Chengdu J-7 является китайской лицензионной версией знаменитого советского сверхзвукового реактивного истребителя МиГ-21. Производство и выпуск самолетов длилось почти полвека — с 1965 по 2013 год — поэтому неудивительно, что их количество просто огромно. Chengdu J-7 на сегодняшний день продолжает стоять на вооружении в качестве самолета-перехватчика в военно-воздушных силах ряда государств, даже в ВВС Народно-освободительной армии.

4.

Су-25 Еще один легендарный отечественный самолет, который знают буквально во всех уголках мира. Су-25 представляет собой дозвуковой бронированный штурмовик, имеющий к тому же, пару известных прозвищ — известный как «Грач» или «Ладья». Он является примером самолета, не обладающего современными технологиями, однако это абсолютно ему не мешает широко эксплуатироваться по всей планете. А все потому, что Су-25 остается относительно недорогим и эффективным способом уничтожения наземных целей с воздуха. Популярность Су-25 не спадает и сегодня: его регулярно подвергают модернизации, чтобы штурмовик мог идти в ногу со временем.

5.

Еврофайтер Тайфун Еврофайтер Тайфун является маневренным истребителем четвертого поколения, который остается в высшей степени эффективным способом доминирования в воздушном бою. Самолет начали разрабатывать в 1983 году в рамках программы Future European Fighter Aircraft, то есть является продуктом сотрудничества Великобритании, Германии, Франции, Италии и Испании, однако спустя некоторое время Франция вышла из соглашения. Первый демонстрационный полет доработанного Eurofighter прошёл 27 марта 1994 года. И только полтора года спустя, в сентябре 1998 года, лайнер получил название «Тайфун». На сегодняшний день произведено около тысячи самолетов, которые, кроме стран-участников соглашения, поставляются также в государства Ближнего Востока и Южной Европы.

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