Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц отложили свадьбу

21-летний Бруклин Бекхэм и 25-летняя Никола Пельтц решили отложить свою свадьбу из-за пандемии коронавируса.

Старший сын Дэвида и Виктории Бекхэм и наследница американского магната Нельсона Пельтца планируют обменяться клятвами в поместье Котсуолдс в Великобритании, а потом устроить вторую церемонию в родном штате Николы, Флориде.

Таким образом, на свадьбе смогут присутствовать близкие и со стороны жениха, и со стороны невесты.

Изначально пара планировала сыграть свадьбу в сентябре 2021 года, но перенесла празднование на 2022 год из-за слишком высоких рисков:

На этой неделе Бруклин сказал своим товарищам, что они решили отложить бракосочетание, так как это слишком рискованно, сообщил источник The Mirror.

Бруклин и Никола объявили о своей помолвке в июле и планируют два торжества по обе стороны Атлантики. Предполагается, что шаферами Бекхэма будут его братья: 18-летний Ромео и 15-летний Круз, а Виктории доверили создать свадебное платье невесты.

Как сообщает The Sun, девятилетняя сестра Бруклина Харпер будет главной подружкой невесты. Дэвид выступит в роли ведущего церемонии, также другие члены семьи выступят с торжественной речью на приеме.

Бруклин невероятно предан семье, он и мальчики так близки. Они братья и его лучшие друзья, сказал источник.