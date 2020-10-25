Участки открылись: в Украине началось голосование на местных выборах

Избирательные участки будут работать до 20:00.

В Украине 25 октября в 8:00 открылись избирательные участки — началось голосование на местных выборах.

Стоит отметить, что сегодня избиратели будут выбирать мэров городов, глав поселков, сел и территориальных общин (ОТО) и депутатов местных советов — сельских и поселковых, городских, районных и областных, районных в городах.

Чтобы проголосовать, нужно при себе иметь паспорт гражданина Украины. На руки после подписи выдадут необходимое количество бюллетеней. В Киеве это будет два, в большинстве регионов — четыре. А, например, в Житомире, Полтаве или Херсоне 5 бюллетеней.

Голосование за сельских и поселковых голов будет традиционное: нужно будет просто поставить галочку или крестик напротив фамилии.

А вот территориальные избирательные списки будут несколько отличаться. В каждом бюллетене будет две колонки, которые необходимо заполнить. В первой колонке слева — список партий. Там надо будет обозначить (поставить галочку или крестик), какую политсилу вы поддерживаете. Справа будет перечень депутатов. И здесь уже вы сможете конкретизировать, кого именно из выбранной вами партии вы хотели бы видеть среди депутатов, вписав номер выбранного из списка. Если такой номер не указать, то будет учтен только голос за партию. Цифры необходимо вписывать в специально расчерченный трафарет, а номер кандидата должен быть точным, то есть не 1, а 01.