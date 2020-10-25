Опрос Зеленского: как проходит в разных городах Украины

В воскресенье, 25 октября, начался всеукраинский опрос, который инициировал президент Украины Владимир Зеленский. Он проходит параллельно с голосованием на местных выборах.

OBOZREVATEL ведет текстовую трансляцию с избирательных участков:

08:00 – опрос стартовал одновременно с голосованием.

08:44 – Появились первые фото волонтеров, которые проводят опрос Зеленского. Возле одного из избирательных участков Киева стоят два человека в манишках «5 вопросов от президента».





Как проходит

Непосредственный опрос проводят волонтеры без партийных символик. Они одеты в белые накидки с надписью «5 вопросов от президента».

Волонтеры стоят у избирательных участков и предлагают украинцам анкету с ранее озвученными главой государства вопросами. После заполнения анкеты человек должен опустить ее в соответствующий ящик.

Известно, что структура сети опроса будет включать областных, районных координаторов и волонтеров опроса. Обязанности каждого из них прописаны в обнародованном документе.

Руководитель опроса, музыкальный редактор студии «Квартал 95» Артем Гагарин уточнил, что время работы интервьюеров – с 8:00 до 20:00, с возможностью четыре раза отойти на перерыв в 15 минут.

Он подчеркнул, что волонтеры опрашивают граждан после того, как те проголосуют на выборах. Интервьюеры стоят в специальных манишках и с опломбированными урнами с надписью «5 вопросов от Президента». Они должны быть в масках и перчатках, со всеми средствами защиты.

«На участках в Киеве, преимущественно, будут работать по два человека, иногда – по одному. После окончания опроса, опломбированные урны с ответами отвезут в место подсчета голосов. Бланки, которые не использованы в ходе опроса, будут уничтожены», – рассказал Гагарин.

Он напомнил, что интервьюеры вправе собирать информацию согласно ст. 34 Конституции и ст. 5, 6, 20, 21 Закона «Об информации», а опрос проводит социологическая компания.

«Законодательство Украины не предусматривает получения разрешений на проведение опроса граждан – опрос не является массовым мероприятием, митингом, сборам. Участие в опросе – полностью добровольное», – пояснил Гагарин.

Что дальше

В Офисе президента Украины уже сообщили, что опрос Зеленского не будет иметь юридических последствий, а станет лишь одним из «инструментов демократии».

По мнению ОП, такая анкета позволит украинцам высказаться о том, что важно для нашего общества без «вмешательства ангажированных экспертов и политиков, склонных к манипуляциям».

При этом социолог Андрей Еременко пояснил, что опрос Зеленского не имеет отношения к социологии, а скорее несет политический контекст.

«Здесь, как я понимаю, кто желает, тот отвечает, соответственно – это искажает картинку, потому что подойдут не все, а только отдельные категории людей. Поэтому это не социологический опрос, а чисто политическая история», – отметил он.

Добавим, что согласно опубликованным результатам опроса, 41% украинцев не будут доверять результатам опроса президента. Всего 43% населения выразили свое доверие к опросу. При этом наибольший уровень доверия к опросу Зеленского выразили избиратели партии «Слуга народа» – 87% респондентов.

Кроме того, поровну опрошенных украинцев считают, что опрос президента это – «искреннее намерение» и «политическая технология» – по 44%.

По словам журналиста и военного эксперта Юрия Бутусова, партия «Слуга народа» нарушаетст. 51 и 52 Избирательного Кодекса Украины.

«По словам Гагарина, опрашивающие будут стоять в манишках и с объявлением «5 питань від президента» – это Артем агитацией не считает, хотя такие манишки и надписи – это и есть агитация. Но во-первых, экзит-полл – это опрос про результаты голосования, а не про вопросы, которые входят в программу одной из партий. А во-вторых, экзит-полл проводится без всяких накидок и всяких брендов, и без упоминаний президента, тем более – социологи действуют без рекламы. Так что читайте закон Украины – любые публичные действия партий в день выборов, любые, являются скрытой агитацией на выборах», – считает журналист.

Кто заплатил за опрос

Политическая партия «Слуга народа» заявила, что сама оплатит проведение всеукраинского опроса Зеленского. В СН отметили, что считают такое решение законным, поскольку партия заключит договор с компанией, которая проводит социологические опросы.

Также «слуги» добавили, что все расходы, связанные с опросом, найдут отражение в отчете партии, который подается в Национальное агентство по предупреждению коррупции.