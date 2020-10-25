Обними корову: новый метод успокоения набирает популярность

Надо снять стресс — обними корову. Новый метод успокоения возник в Нидерландах и активно распространяется по миру. Суть такова: корова большая и горячая, поэтому когда ее обнимаешь, становится теплее и спокойнее.

Люмила — доярка со стажем. Своих коров знает и по имени, и по характеру. Она дает мастер-класс, что делать, чтобы рогатый скот был к тебе благосклонен — животное надо любить и можно чесать за ушками.

«Бывает, когда тяжело, плачешь, дотронешься — и прикосновения успокаивают», — говорит Людмила.

И так, наверное, на ферме успокаиваются все, потому что кого не встретишь — все улыбаются. Все они работают с коровами, ежедневно их гладят и чешут. А это сейчас один из модных методов снятия стресса. Так, на ферме в Пустоваровке и не подозревают, что на фермах в Европе специально водят посетителей гладить коров. Так люди успокаиваются.

Анималотерапевт Евгения Игрунова констатирует: эффект от занятия огромен. Даже брали на исследование кровь и убедились, что иммунологические показатели меняются после объятий, и это с любым животным.

А что занятия с коровами набирает популярность, то все так как эти животные большие, температура тела у них высокая, а сердце бьется медленнее. Когда к ним прижимаешься, становится теплее и спокойнее.

: Новости Ю