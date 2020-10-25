Отказ от масок будет оплачен жизнями людей, – врач из Израиля

Игнорирование базовых санитарных требований в ситуации эпидемии коронавируса будет «оплачено» жизнями людей.

Такое заявление в эфире телеканала Obozrevatel TV сделал врач-анестезиолог из Израиля Борис Бриль. «Локдауна в Украине, скорее всего, не будет. Это будет оплата жизнями людей», – сказал он.

Говоря о перспективе закрытия страны на жесткий карантин, как это было весной текущего года, врач предположил, что такое решение вряд ли будет принято правительством Украины, поскольку подобная мера губительна для экономики. В этом контексте врач сообщил о том, что локдаун в Израиле привел к падению экономики на 19%.

Вместе с тем в ситуации игнорирования людьми рекомендаций МОЗ за отказ от локдауна придется заплатить человеческими жизнями, подчеркнул медик.

«Люди называют маски «намордниками» и говорят, что ими кто-то командует. А они готовы платить за свой комфорт жизнями людей, своих родственников? Они готовы думать о своих матерях, о своих детях, о своих бабушках? Тогда так и будет. По-другому это никак не сработает», – заявил врач.