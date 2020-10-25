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Премьер-министр Шмыгаль проголосовал во Львове и рассказал об опросе Зе

25.10.2020

Во Львове на одном из избирательных участков уже проголосовал премьер-министр Денис Шмыгаль с семьей. 

Об этом сообщает Украина 24 в Telegram. Судя по опубликованным фото, политик голосовал с женой и дочерью. Все были в защитных медицинских масках. 

После голосования премьер-министр Украины сообщил журналистам, что считает репрезентативным инициированный президентом Владимиров Зеленским опрос на выходе из избирательных участков.

«Этот опрос очень репрезентативный. Президент хочет услышать людей: это один из элементов общения президента с людьми», — сказал он.

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