Премьер-министр Шмыгаль проголосовал во Львове и рассказал об опросе Зе

Во Львове на одном из избирательных участков уже проголосовал премьер-министр Денис Шмыгаль с семьей.

Об этом сообщает Украина 24 в Telegram. Судя по опубликованным фото, политик голосовал с женой и дочерью. Все были в защитных медицинских масках.

После голосования премьер-министр Украины сообщил журналистам, что считает репрезентативным инициированный президентом Владимиров Зеленским опрос на выходе из избирательных участков.

«Этот опрос очень репрезентативный. Президент хочет услышать людей: это один из элементов общения президента с людьми», — сказал он.