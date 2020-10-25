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В Николаеве подростки ранили парня ножом

25.10.2020

В ночь с пятницы на субботу, 24 октября, в микрорайоне Ракетное Урочище в Николаеве произошла поножовщина.

Об этом сообщает местное издание Новости N со ссылкой на пользователей соцсетей. Инцидент произошел возле супермаркета «АТБ».

Между местными жителями случился конфликт.

Очевидцы утверждают, что в ходе конфликта несовершеннолетние ранили ножом молодого человека — ему на месте пыталась оказать помощь девушка.

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