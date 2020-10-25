Байден рассказал, где может решиться судьба выборов в США

Он заявил, что выбор еще никогда не был столь очевиден.

Кандидат в президенты США от демократов Джозеф Байден считает, что судьба ноябрьских выборов главы государства может решиться в штате Пенсильвания.

Байден напомни, что он сам, а также его жена Джилл родились в Пенсильвании.

«Здорово вернуться сюда. Мы приехали сегодня потому, что пора действовать. До выборов осталось всего 10 дней», — сказал Байден.

«Все может решиться в Пенсильвании, — подчеркнул кандидат. — Выбор еще никогда не был столь очевиден, а ставки никогда не были столь высоки».

Большинство жителей Пенсильвании проголосовали за демократа Барака Обаму на президентских выборах в 2008 и 2012 годах. В 2016 году они поддержали кандидата от республиканцев Дональда Трампа, который является сейчас президентом и соперником Байдена на предстоящих выборах главы государства. Пенсильвания входит в число штатов, исход голосования в которых наиболее важен с точки зрения результатов предстоящих выборов.