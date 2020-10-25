На избирательном участке Зеленского атаковала активистка Femen без нижнего белья

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой и в сопровождении телохранителей пришел на избирательный участок, чтобы проголосовать.

Как сообщает журналист «Страны», на участке также появилась активистка фемен, которая заявила, что Зеленский сексист.

Все произошло очень быстро. Когда президент с супругой шли к участку, выбежала девушка. Задрала юбку красного цвета. Акция была двухсекундная, девушку сразу заломала охрана президента. На изнанке юбки было написано Zexist.

Также сообщаются интимные подробности случившегося. «Активистка выскочила с задранной юбкой. Без нижнего белья. Лобковая часть — в зелёнке. На подоле юбке надпись «Зексист». Так Фемен обозвал правление «Президента-анекдотчика, позволяющего себе и своей банде сексисткие высказывания в адрес женщин», — заявили «Стране» в Фемен.