Каменских без макияжа показала утренние объятия любимого

Украинская певица Настя Каменских, которая выступает под псевдонимом NK, поделилась утренним снимком с любимым мужчиной.

В Instagram-аккаунте артистка опубликовала трогательное фото с супругом Потапом. В кадре звезда предстала без макияжа в объятиях любимого.

“Мое доброе утро. Любовь начинается так каждый день”, – подписала кадр певица.

Трогательный снимок прокомментировал и рэпер Потап, оставив звезде смайлики-сердечки.

Поклонники Каменских растрогались снимком с Потапом и сообщили, что они красивая пара. Некоторые фанаты даже заметили по взгляду звезды, что она счастлива.

“А взгляд какой счастливый! Будь всегда такой”, “Самые лучшие”, “Вы очень красивая пара”, –писали фолловеры в Instagram.