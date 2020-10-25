Блогер семь раз ответил на вопросы Зеленского

Блогер из Хмельницкого Андрей Попик опубликовал видео, как он семь раз принял участие в “опросе Зеленского”, причем он это сделал на одной точке, где проводилось “социсследование” от президента Украины.

Соответствующее видео он опубликовал на своей странице в Facebook.

“Все что нужно знать о результатах “опроса” под участками:

– можно я еще второй раз проголосую?

– давайте, сделаете мне статистику …

Проголосовал где-то раз 7 (замучился считать), далее уже не было сил сдерживать улыбку, хотя мог за весь микрорайон проголосовать.

Что собирается понять президент по результатам такого опроса?”- написал Попик в подписи к видео.