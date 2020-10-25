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В Украине замедлилось падение промпроизводства

25.10.2020

В сентябре 2020 года в Украине объемы промышленного производства сократились на 4,4% по сравнению с сентябрем 2019 года. Об этом свидетельствуют данные Госстата.

Отметим, что это меньше, чем в августе, когда зафиксировали падение на 5,3%. При этом за январь-сентябрь 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года промпроизводство сократилось на 7,0%.

 

В добывающей промышленности и разработке карьеров падение составило 4,6%, в перерабатывающей промышленности — падение на 8,6%, в поставках электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха — падение на 4,8%.

 

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