В Украине замедлилось падение промпроизводства

В сентябре 2020 года в Украине объемы промышленного производства сократились на 4,4% по сравнению с сентябрем 2019 года. Об этом свидетельствуют данные Госстата.

Отметим, что это меньше, чем в августе, когда зафиксировали падение на 5,3%. При этом за январь-сентябрь 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года промпроизводство сократилось на 7,0%.

В добывающей промышленности и разработке карьеров падение составило 4,6%, в перерабатывающей промышленности — падение на 8,6%, в поставках электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха — падение на 4,8%.