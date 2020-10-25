Кличко не будет голосовать на местных выборах из-за COVID-19

Мэр Киева Виталий Кличко не будет голосовать на местных выборах из-за коронавируса.

Об этом он сообщил в своем Facebook.

«Сегодня впервые за много лет я не голосую на выборах. Лечусь дома, на самоизоляции. Вирус поразил буквально в последний день перед выборами. Работаю дистанционно и контролирую работу городских служб», — отметил он.

Кличко призвал избирателей не забывать о правилах безопасности.

«Наденьте маску, возьмите антисептик, ручку. Придерживайтесь социальной дистанции на участке», — резюмировал мэр украинской столицы.

В воскресенье, 25 октября, в Украине проходят местные выборы. Украинцы выбирают депутатов областных, районных, сельских советов, а также поселковых, сельских и городских голов.

Избирательные участки открылись в 8:00 и будут работать до 20:00. Выборы не проводятся на территории аннексированного Крыма, а также в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей.

Местные выборы в Украине проходят по новым правилам.