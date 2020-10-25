ПриватБанк сообщил украинцам об изменениях в денежных переводах

ПриватБанк напомнил украинцам о преимуществах отправки денег в режиме онлайн через приложение Приват24. По состоянию на первую декаду октября, доля клиентов ПриватБанка, выполняющих международные денежные переводы исключительно в онлайн-формате, достигла 70%. Наибольшей популярностью пользуются транзакции из-за границы в Украину, сообщили в пресс-службе ПриватБанка.

По статистике, за три квартала этого года количество воспользовавшихся услугой перечисления денег за рубеж через приложение Приват 24 клиентов достигло 120 тыс. человек. Это на 65% больше, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Объем осуществленных с помощью цифровых систем транснациональных переводов за январь-сентябрь составляет $66 млн. Средняя сумма одной такой транзакции — $316 (+$76 в сравнении с прошлым годом).

Переводить деньги на счет ПриватБанка можно с карт Mastercard любого банка мира. Чтобы осуществить перевод, не обязательно быть клиентом ПриватБанка и пользоваться Приват24. Комиссия перевода с любой карты Mastercard на карту ПриватБанка составит 1,5% от суммы перевода.

С учетом популярности услуги перевода средств, в ПриватБанке на днях заявили о намерении увеличить количество терминалов с поддержкой FacePay до 10 тыс. штук. Устанавливать устройства планируется в учреждениях отельно-развлекательной и туристической инфраструктуры, и в крупных торговых сетях.