«Штраф до 8500»: украинцев жестко накажут в день выборов, что под запретом

Стало известно, за что и как будут наказывать украинцев во время голосования на выборах.

Как передает Politeka.net, правила разъяснил член в ЦВК Сергей Постивый во время онлайн-марафона «Местные выборы 2020 на финишной прямой» (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Так, несмотря на отсутствие маски любой гражданин Украины может отдать свой голос на выборах, но за это ему будет грозить административная ответственность, поскольку в стране действуют карантинные ограничения.

Также избирателю запрещается фотографировать бюллетень, снимать видео и публиковать фото бюллетеня в соцсетях.

За нарушение тайны голосования предусмотрен штраф от 5100 до 8500 грн, или ограничение свободы на срок до 3 лет, или лишение свободы на срок до 2 лет.

Бюллетень также нельзя выносить за пределы избирательного участка — штраф за это нарушение составляет от 3400 грн до 6800 грн, или исправительные работы на срок до 2 лет.

В день выборов также запрещено приносить с собой на участок агитационную символику партий и кандидатов. Нарушение этого правила может обойтись вам в 170 гривен.