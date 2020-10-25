На Криті виявили золоте оздоблення стародавнього вівтаря

У Греції, на острові Крит, археологи розкопали цінний скарб — 90 золотих пластин. Відкриття було зроблено під час розкопок стародавнього палацу, повідомляє Ekathimerini.

«Ми виявили 90 золотих листів, невеликих пластинок, які, мабуть, були прикріплені до вівтаря. Можливо, це був ритуальний ідол, ксоанон (дерев’яне зображення божества), поруч з яким ми знайшли ще й раковини і красивий друк», — розповіла керівник розкопок Ефі Сапоуна-Сакелларакі.

Як ми вже розповідали, розкопки проводять у грецькому Зомінтосі, на висоті 1 200 м над рівнем моря, приблизно, за 7 кілометрів на захід від Аногії. Там були знайдені палац і святилище. Що стосується золотих пластин, виявлених поблизу ксоанона, то «вони стали несподіванкою, оскільки зазвичай їх знаходять не в палацах, а в гробницях».