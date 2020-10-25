В армии Украины за сутки выявили 84 новых случая коронавируса

По последним данным в рядах Вооруженных сил Украины коронавирусной инфекцией болеют уже 1 388 человек. За последние сутки Covid-19 был обнаружен у 84 военнослужащих.
Об этом сообщили в Командовании медицинских сил ВСУ в Facebook.
«За прошедшие сутки зарегистрировано 84 новых случая заболевания острой респираторной болезни Covid-19. Из них в учреждениях здравоохранения находится 21 человек. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение. На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 63 человека», — говорится в сообщении.
Всего за время пандемии выздоровели 3 621 человек, летальных случаев — 14.
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