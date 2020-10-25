У Римі відбуваються масові антикарантинні протести

У столиці Італії Римі близько двохсот членів угруповання футбольних фанатів Forza Nuova (Нова сила) влаштували безлади через запровадження комендантської години.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на La Reppublica. З настанням нової доби члени угруповання обстріляли петардами співробітників поліції та підпалили декілька сміттєвих контейнерів.

Унаслідок інциденту було поранено двох співробітників поліції, щонайменше десять осіб затримали. Напередодні аналогічні заворушення відбулися у Неаполі.

Раніше Рим та весь столичний італійський регіон – Лаціо – посилили із 23 жовтня карантинні обмеження, зокрема запровадили комендантську годину, слідом за низкою інших частин країни через зростання числа заражень COVID-19.