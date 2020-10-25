Жінка відсудила в Нацполіції півмільйона за арештовану машину, яка зникла з майданчика

Київський апеляційний суд стягнув громадянці 520 тис. грн матеріальної і 10 тис. грн моральної шкоди за втрату автомобіля. Гроші стягуються із Національної поліції України.

Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на рішення від 15 вересня.

У квітні 2015 автомобіль Volkswagen Touareg арештовано в рамках кримінального провадження і передано на безоплатне зберігання на спеціальному майданчику.

Власницю автомобіля, яка працювала державним виконавцем, підозрювали в одержанні хабара за пособництва адвоката. Із публікацій в ЗМІ вбачається, що йшлося про 100 тис. грн за виконання рішення суду. За одержання неправомірної вигоди передбачено додаткове покарання у вигляді конфіскації майна.

Після скерування обвинувального акту до Шевченківського суду Києва арешт автомобіля у серпні 2017 було частково скасовано, а саме дозволено ним користуватися без права відчужувати.

Жінка звернулася до ДП МВС України «Інформ-Ресурси», але там відповіли, що автомобіль ще у травні 2016 передано сторонній особі на підставі листа за підписом слідчого ГСУ Національної поліції України Т. Бровко. У базі даних МВС автомобіль протягом 2016-2017 років з обліку не знімався і зареєстрований на праві власності за обвинуваченою. У Нацполіції повідомили, що Бровко в них ніколи не працював. Місцезнаходження особи, якій без жодної ухвали суду чи довіреності, на підставі простої заяви віддали автомобіль, не встановлено.

За фактами службової недбалості і заволодіння автомобілем зареєстровано два кримінальні провадження.

Жінка звернулась до суду про стягнення шкоди за втрату автомобіля

по захворюванню опорно-рухомого апарату. Пояснила, що має 2 групу інвалідності по захворюванню опорно-рухомого апарату. Тому автомобіль для неї не розкіш, а засіб для пересування, в першу чергу до лікарень, до реабілітаційних клінік з проблем хребта, до басейну на комплекс вправ.

Нацполіція стверджує, що машину позивачки на підставі підробленого дозволу видано сторонній особі і фактично шкода завдана злочином, а не незаконними діями Національної поліції України.

У грудні 2019 Печерський суд у позові власниці машини відмовив. Суд виходив з того, що підставою для притягнення органу державної влади до відповідальності у вигляді стягнення шкоди є факти неправомірних дій. Причому неправомірність рішення, дій або бездіяльності органу державної влади має підтверджуватись рішенням суду. А кримінальна справа власниці машини досі слухається в суді і остаточного рішення не винесено.

Апеляційний суд із цим рішенням не погодився.

За законом у разі втрати чи знищення стороною обвинувачення речового доказу вона зобов’язана повернути володільцю таку саму річ або відшкодувати її вартість.